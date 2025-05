Comune condannato a risarcire 1,9 milioni

Una ferita che si riapre dopo trent’anni e presenta oggi un conto salatissimo di 1,9 milioni di euro. È questa la cifra che dovrà versare il Comune di Castellarano ai rappresentanti dell’Azienda Agricola La Superchia S.S., a seguito di una sentenza definitiva della Corte di Cassazione che ha giudicato illegittimo l’esproprio di alcuni terreni avvenuto nel 1994 per la costruzione del crossodromo comunale di San Valentino.

Il contenzioso, partito dopo l’esproprio e proseguito tra ricorsi e sentenze per tre decenni, era approdato nel 2021 alla Corte d’Appello di Bologna, che aveva condannato l’amministrazione a risarcire i proprietari con 29.029,37 euro per ogni anno di occupazione del terreno a partire dal marzo 1996, cifra rivalutata secondo gli indici Istat e con l’aggiunta degli interessi e delle spese legali. La palla è poi passata alla Cassazione che ha confermato quella sentenza qualche mese fa (settembre 2024), rendendo ora il debito definitivo.

La notizia, stando all’opposizione, è emersa pubblicamente solo il 29 marzo, quando la giunta è stata costretta a portare in Consiglio comunale il riconoscimento del debito fuori bilancio. "La vicenda mi lascia l’amaro in bocca per due motivi – spiega Fabio Ruini (Fd’I), capogruppo d’opposizione –. Nei dieci anni in cui siedo in consiglio, mai una parola è stata spesa su questa vicenda. Neppure quando la Cassazione, lo scorso settembre, ha dichiarato che il Comune avrebbe dovuto pagare. Noi, e di riflesso i cittadini, impariamo il tutto ora, solo perchè l’amministrazione è stata obbligata a passare dal consiglio comunale per effettuare il riconoscimento del debito fuori bilancio che ora dovrà essere appianato".

Ma oltre alla mancanza di rispetto secondo Ruini c’è un secondo problema: "Questa sentenza individua solo delle vittime: da un lato, l’azienda espropriata illegittimamente, e dall’altro i cittadini di Castellarano. Cittadini che, pur non avendo alcuna responsabilità, si vedono sottrarre due milioni di euro dalle proprie tasche, senza che sia stato nemmeno individuato un chiaro responsabile".

Immediata è stata la risposta del sindaco Giorgio Zanni: "All’epoca dei fatti il sottoscritto frequentava la scuola materna e nessuno degli attuali componenti dell’amministrazione nemmeno immaginava di intraprendere il proprio impegno politico. Con orgoglio siamo chiamati oggi a gestire al meglio ogni aspetto della nostra comunità, anche in casi come questo che non sono minimamente dipesi da noi. E così facciamo". E ancora: "In questi anni abbiamo attuato un importante piano di investimenti, aumentando i servizi e riducendo la pressione fiscale comunale. Il solido bilancio che abbiamo costruito e l’aver ridotto di oltre il 60% l’indebitamento del nostro ente, ci consente oggi di far fronte a questo adempimento senza alcuna conseguenza negativa, conservando tutti i progetti".

"Con la dovuta prudenza, e come anche la legge prevede, avevamo già accantonato risorse nel fondo relativo alle cause pendenti per garantirci da ogni eventuale sentenza avversa, riportando tale voce in ogni bilancio sottoposto ad ogni consigliere comunale ed approvato in Consiglio in maniera trasparente – conclude –. Avremmo preferito una sentenza più veloce e favorevole, che confermasse quella emessa in primo grado".

Elia Biavardi