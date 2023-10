Comune condannato per l’amianto. Morì di mesotelioma al San Lazzaro. Eredi risarciti con 400mila euro

Lavorò come manutentore tra fine anni ’60 e fine anni ’80 nei padiglioni del San Lazzaro, che all’epoca ospitavano gli Istituti ospedalieri psichiatrici, e morì anni dopo di mesotelioma, il terribile tumore polmonare causato dall’inalazione delle fibre killer di amianto. Il tribunale di Reggio ha condannato, in sede di giudizio civile, il Comune e la Regione, disponendo debbano in solido tra loro risarcirne gli eredi. La Sala del Tricolore domani dovrà ratificare la delibera di pagamento di 410.836 euro (debito fuori bilancio) per ottemperare alla sentenza provvisoriamente esecutiva. È emerso venerdì nel corso della Commissione Bilancio, presieduta da Fabrizio Aguzzoli (Coalizione Civica), che ha affrontato anche il tema dei tantissimi contenziosi legali che gravano sul Comune. L’assessore Tria ha spiegato che "la legge del 1978 che ha riformato il sistema sanitario e sopprimeva quegli istituti, ha designato il Comune come successore nei rapporti obbligatori". Idem per la Regione. Gli eredi dell’operaio sostengono fosse stato esposto all’amianto come addetto alla costruzione e manutenzione di impianti e di fornelli elettrici.

"La delibera – ha aggiunto Tria – attinge al Fondo che annualmente viene stanziato, e rivalutato, sulla base ai contenziosi in essere, delle probabilità delle situazioni che vedono soccombente la parte pubblica".

La dirigente dell’avvocatura comunale Eliana Benvegna ha aggiunto: "Dobbiamo pagare perché l’altra parte potrebbe ordinare il precetto e questo potrebbe causare l’aggravio delle spese legali. È già stato proposto appello dalla Regione; anche noi lo faremo per vedere di ridurre l’entità del risarcimento, ma intanto dobbiamo pagare". Il consigliere Filippo Ferrarini (Alleanza Civica) ha ricordato la richiesta di due mesi fa di una Commissione apposita per analizzare la situazione dei contenziosi e chiesto come mai siano così tanti: "Ammontano a circa 5 milioni di euro, più altre pendenze per 17 milioni classificate come rischio di soccombenza remoto. Ci sono poi almeno una dozzina di impugnazioni del Pug da quantificare".

Tria ha dato la sua disponibilità alla Commissione. "Perché siano così tanti, dovreste chiederlo ai cittadini: noi ci difendiamo – ha sottolineato la Benvegna – Sul Pug non ci sono richieste di risarcimento danni. Le cifre così alte perché il Fondo rischi tiene conto di un carico prudenziale che dobbiamo accantonare secondo i parametri della Corte dei conti, non c’è discrezionalità dell’ufficio legale". Aguzzoli infine ha ricordato che "per il Bilancio 2021-2023 ci fu un revisore che non firmò l’atto di revisione denunciando l’inadeguatezza del fondo contenziosi che poi venne adeguato nel bilancio successivo".

Francesca Chilloni