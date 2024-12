Comune e Unimore: l’accordo per la ricerca

Accordo tra il Comune di Correggio e l’università di Modena e Reggio (Unimore) per una collaborazione su progetti di ricerca, studio e formazione. L’accordo, con durata quinquennale, punta a sviluppare iniziative in ambiti strategici come governo del territorio, rigenerazione urbana e tutela del patrimonio ambientale e storico. Ieri mattina, al palazzo del Rettorato a Modena, la firma del rettore Carlo Adolfo Porro e del sindaco correggese Fabio Testi, accompagnato dagli assessori Giovanni Viglione e Gabriele Tesauri.

L’intesa prevede un impegno in attività di ricerca, studio e formazione per valorizzare le competenze tecnico-scientifiche dell’Ateneo e le risorse del Comune. I settori di intervento riguardano anche l’istruzione, con attenzione alle scuole dell’infanzia, e l’analisi della mobilità. Tra le aree di collaborazione figurano interventi di rigenerazione urbana, progettazione di strategie per migliorare la qualità ambientale e l’adattamento ai cambiamenti climatici, studi su biodiversità e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico. Aggiungendo il supporto metodologico e tecnico per politiche paesaggistiche ed energetiche, favorendo una gestione più sostenibile del territorio. L’accordo prevede inoltre iniziative didattiche e divulgative mirate alla conoscenza e alla sensibilizzazione su temi di interesse pubblico. In questo contesto, l’Università e il Comune collaboreranno per l’organizzazione di eventi, conferenze e seminari, nonché per la realizzazione di materiali educativi destinati a studenti e cittadini.

Antonio Lecci