Comune: "Il Piano Aria vale per tutti i territori, non dipende da noi"

L’amministrazione comunale di Novellara replica alle contestazioni delle opposizioni e di alcuni cittadini di fronte ai provvedimenti del Piano aria che prevede limitazioni del traffico in alcune strade della zona 30, in particolare con divieti per i veicoli "maggiormente inquinanti". "La normativa va applicata da tutti i Comuni dell’Emilia-Romagna. Non è, come dichiarato dall’opposizione, una scelta dell’amministrazione locale".

"Va detto che Novellara, coi Comuni dell’Unione Bassa Reggiana, ha optato per una applicazione non stringente della norma, limitando le prescrizioni sul traffico alla sola zona 30 del centro, proprio per venire incontro alle esigenze dei cittadini", dicono dal municipio. E ancora: "Le ordinanze prevedono deroghe alle limitazioni che mirano a un più efficiente utilizzo dei mezzi di trasporto privati: è consentito di circolare agli autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere, ai veicoli di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, per visite e trattamenti sanitari programmati, nonché per l’assistenza domiciliare".