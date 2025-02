Comune, le nomine. Ecco i 13 dirigenti scelti. Restano in sella. Magnani e Gandolfi

Competenze al servizio degli obiettivi di mandato ma, in taluni casi, ossequiando il noto pensiero di Nietsche sull’eterno ritorno dell’uguale. Perché tra le nuove nomine di dirigenti comunali ufficializzati ieri dal sindaco di Reggio, Marco Massari, ci sono conferme di lunga data e di peso. Oltre che, come accade sempre in questi casi, almeno un paio di assenze di pregio e diversi volti nuovi. La leadership della città "sulla scorta delle indicazioni consegnate dalle commissioni preposte", come si legge in una nota arrivata da piazza Prampolini, ha individuato e formalizzato la scelta di tredici figure dirigenziali "in possesso delle esperienze distintive, delle competenze e dei percorsi professionali idonei".

Nello specifico, restano in sella nella stanza dei bottoni Paolo Gandolfi – ex assessore alla Mobilità e Lavori Pubblici nelle Giunte Delrio e un passato da deputato, chiamato a dirigere l’unità di progetto mobilità integrata – e l’architetto Massimo Magnani.

Riguardo al primo, in termini strettamente burocratici parrebbe un declassamento, dato che Gandolfi era dirigente dell’area sviluppo territoriale e guidava, ad interim, il servizio di mobilità urbana. Ma in base al suo ’cursus honorum’ e al background accumulato, difficile pensare che non gli verranno affidati progetti di rilievo.

Per quanto riguarda Magnani, deus ex Machina di tutti i percorsi legati alla riqualificazione della "passeggiata estense" e della reggia di Rivalta, sarà coordinatore dell’area sviluppo.

Gli altri dirigenti chiamati a coadiuvare Massari nella gestione della macchina comunale sono, coi rispettivi incarichi: Irene Manzini Ceinar (progetto stazione e città storica), Saverio Cioce (servizio cura dei quartieri), Nicoletta Levi (Comunicazione, Partecipazione e innovazione sociale), Davide Giovannini (Unità aria, clima, territorio, salute e politche ambientali ed energetiche), Lorenza Benedetti (analisi dei bisogni, programmazione, controlli e governance delle Partecipate), Salvatore Falbo (Edifici Pubblici), Isabella Medicina (Risorse Umane e organizzazione), Lorena Belli (Promozione della città, turismo e sport), Antonio Costantini (Contrasto alle povertà urbane), Germana Corradini (Coordinatore Area cura delle persone e della città sostenibile) e Andrea Illari (Area rigenerazione urbana).

"La scelta – ha dichiarato il sindaco Massari – è avvenuta alla conclusione di un percorso trasparente e di alto profilo, con l’obiettivo di individuare figure professionali che per competenze ed attitudini possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi di mandato. Tengo a ringraziare tutti i dirigenti che hanno lavorato con professionalità e competenze fino ad oggi, che ho avuto modo di apprezzare sia dal punto di vista umano sia professionale".

Gli incarichi ufficializzati ieri sono tutti a tempo determinato; per completare la mappa mancano ancora alcuni ruoli apicali: il direttore dell’Istituzione e Scuole e Nidi d’infanzia, attualmente in proroga, nonché i dirigenti dei servizi Cultura, Officina Educativa, Servizi Sociali, Patrimonio e Appalti.

Questi cinque settori andranno a concorso, in quanto incarichi a tempo indeterminato. Escono di scena personalità di spicco delle precedenti legislature quali Battistina Giubbani, ex direttore dell’Area Servizi Educativi, e Ermes Torreggiani. Mentre viene promossa a coordinatrice dell’Area Cura delle persone, Germana Corradini, in luogo di Lorenza Benedetti. Le macroaree direttive passano da sette a tre.