Comune, levata di scudi contro la nuova antenna Iliad

No a una nuova antenna telefonica Iliad nel parcheggio di via Govi: è la posizione, senza se e senza ma, del Comune di Cavriago. Si tratterebbe "di un’opera di 36 metri – spiegano – che oltre a destare preoccupazioni nei residenti impatterebbe in modo negativo sul contesto paesaggistico e edilizio del territorio, deturpandolo in modo significativo". Da subito il Comune riferisce di essersi attivato per proporre altre soluzioni alternative, "che però non risultano essere state prese in considerazione dal gestore".

"L’installazione di nuove antenne è quasi quotidianamente causa di conflitti all’interno delle diverse comunità, conflitti che investono i Comuni senza che questi ultimi abbiano in mano gli adeguati strumenti normativi per opporsi – dice la sindaca Francesca Bedogni (foto) –. Di fatto i sindaci si trovano con le mani legate davanti a una normativa nazionale che, nel concreto, dà carta bianca ai gestori della telefonia".

Il parere negativo del progetto da parte della Commissione Qualità urbanistica aggiunge un ulteriore elemento di criticità: "Invitiamo nuovamente il gestore a valutare aree alternative che comunque garantiscano la copertura di rete" chiosa la sindaca.

Nel frattempo, prosegue l’iter normativo a riguardo: sul sito del Comune di Cavriago è stato pubblicato l’avviso di presentazione della richiesta di autorizzazione per la costruzione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni rispetto al quale i titolari di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dall’installazione dell’impianto, potranno formulare osservazioni in merito.