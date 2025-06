"Comune preferisce spettacoli indegni"

Sul degrado in piazza Fontanesi va all’attacco Alessandro Rinaldi, capogruppo della Lega in Comune: "Stavolta hanno davvero toccato il fondo, bocciando un odg urgente da me presentato che chiedeva di condannare le violenze verificatesi in Piazza Fontanesi venerdì sera e di impegnare il Sindaco a richiedere al comitato provinciale dell’ordine pubblico e sicurezza un presidio fisso di forze dell’ordine – spiega Rinaldi –. Due richieste di assoluto buon senso alla luce di fatti senza precedenti. Meglio votare contro ad ogni costo e stare dalla parte dei maranza piuttosto che condannare delle violenze ed esprimere solidarietà ai cittadini, costretti a uno spettacolo indegno".