Comune, Ufficio Tecnico: bando per due assunzioni

L’Ufficio Tecnico del Comune cerca due laureati da inserire nello staff, tempo fino alla vigilia di Natale per presentare domanda per le selezioni. Sul sito web comunale infatti sono stati pubblicati due bandi per la ricerca di altrettanti profili professionali da inserire nel settore Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente. Il primo, rivolto in particolare ad architetti e ingegneri (ma anche laureati in scienze geologiche, ambientali, biologiche o simili) prevede l’assunzione a tempo pieno e determinato fino al 2029 (termine del mandato elettivo del sindaco) per un incarico legato ai lavori pubblici e alla progettazione. Il secondo, rivolto genericamente a laureati, prevede particolari mansioni di carattere tecnico e legate alla sostenibilità ambientale. La selezione avverrà sulla base dei curricula presentati e di un successivo colloquio. Per entrambe le posizioni, il termine ultimo per presentare domanda è martedì 24 dicembre alle ore 12.