Comuni in bolletta tassati per gli extraprofitti

di Stefano Chiossi

"Gli extraprofitti sul fotovoltaico? Provo a spiegare il controsenso in questo modo: lo Stato ci toglie soldi guadagnati, che avremmo usato per pagare le bollette da capogiro di questo periodo, e allo stato tempo fa un decreto aiuti dove ci garantisce denaro, peraltro insufficiente, per… pagare le bollette da capogiro di questo periodo". Luca Nasi, sindaco di Rolo, conclude con un sorriso amaro. E forse è meglio prenderla sul ridere. Ma il tema extraprofitti – la tassa che lo Stato richiede indietro a chiunque abbia guadagnato soldi ‘in più’ dalla vendita di energia elettrica conseguente alla folle speculazione del mercato – ben rappresenta le contraddizioni della politica.

Partiamo dai numeri allora. Il Comune della Bassa ha un impianto fotovoltaico da 970 kilowatt di potenza nominale – se il vostro contatore di casa gira sui 2-3 chili di luce, significa che i pannelli di Rolo possono sostenere contemporaneamente il fabbisogno di 3-400 famiglie – inaugurato nel 2012. Oltre 2mila pannelli, contati singolarmente. Con gli incentivi di quel preciso momento storico, il Comune è riuscito a realizzarlo tramite un mutuo che al netto delle tasse pagate annualmente (anche se l’amministrazione un anno fa ha estinto il debito pagando direttamente più di un milione e mezzo di euro rimanenti) portava nelle casse comunali dai 50 ai 70mila euro annui. Tenete bene a mente questo numero. Perché con la speculazione derivante dal conflitto ucraino, il costo ‘al chilo’ della luce ha raggiunto i 50 centesimi, rispetto ai 15 circa che abbiam sempre conosciuto. Ebbene, il Comune per il 2022 aveva previsto guadagni dalla vendita al gestore nell’orbita dei 250mila euro. Da qui il facile conto dello Stato, che ne ha richiesti indietro esattamente 188mila, ritenuti (per l’appunto) extraprofitto. "Peccato che nessuno abbia considerato che di pari passo le bollette comunali sono esplose – ricorda Nasi, sindaco dal 2019 di area Pd -. Dai nostri calcoli, eravamo tranquilli prima di questa mazzata. E invece ora viene lasciato un buco di bilancio che dovremo copriremo in altro modo. La tassazione è stata fatta per limitare i guadagni dei grandi colossi energetici come idea iniziale. Ma la norma, che richiede gli extraprofitti a qualsiasi impianto superiore ai 20 kilowatt, punisce anche i Comuni. E non solo: pensate a una piccola azienda del territorio che semmai aveva investito i soldi del fotovoltaico per migliorare la propria impresa, e ora si trova senza soldi per pagare la tassa al gestore…". La norma è stata introdotta lo scorso febbraio dal governo Draghi. E ora, con l’arrivo di Meloni, è tornata nuovamente al centro del dibattito. "A gennaio dovrebbe esserci un presidio a Roma – prosegue Nasi -, ma per il 2022 siamo rassegnati ormai. Sul 2023 hanno bloccato il prezzo di vendita fino a giugno, peraltro a una cifra superiore rispetto alla media degli ultimi 9 anni, quindi può anche essere positivo". Poi, la riflessione finale: "Questa vicenda rappresenta bene la scarsa visione sulla tematica. Per le istituzioni, italiane e non solo, è andata così: c’è una crisi energetica, quindi dobbiamo razionare. Basta trovare un capro espiatorio, che sia Putin o chi fa extraprofitti. Ma non si entra nel merito; semplicemente se la sono sbrigata con l’opinione pubblica creando sbilanci sugli enti locali. Eppure ci abbiamo creduto nel 2012; non è stata una scommessa casuale su dei ‘bot’. Ecco perché confido che la norma venga rivista".