Comunicare con i ragazzi autistici: "Per loro la società va troppo veloce"

"Esprimo soddisfazione per l’incontro di lunedì: siamo stati ricevuti per avviare un progetto a lungo termine e in marzo, assieme a un operatore, andrò a Bologna nella sede di Trenitalia Tper per trattare il tema dell’autismo e spiegare i comportamenti da seguire con le persone autistiche". Il presidente di Aut Aut Roberto Vassallo annuncia alcune future attività della sua associazione dopo l’incontro di lunedì, assieme al sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi, a Bologna con i vertici di Trenitalia Tper. Il summit è stato organizzato dopo che un giovane affetto da spettro autistico in gennaio era stato sottoposto a sanzione per non aver timbrato il biglietto a causa dell’apparecchio obliteratore fuori servizio. La sanzione era stata poi annullata dall’azienda. Ora inizierà una collaborazione ufficiale tra Aut Aut e Trenitalia Tper per una formazione del personale.

"Da una brutta vicenda è nato un progetto bellissimo – sottolinea Vassallo –. Ci saranno diverse tappe. I responsabili di Tper saranno anche ospiti, il 16 marzo, di un pranzo nel nostro ristorante Planet Aut di Casalgrande: sarà certamente un’occasione per conoscerci. Il 2 aprile, per la giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, parteciperanno pure a Casalgrande allo spettacolo di Giuseppe Giacobazzi". Queste attività con Tper consentiranno quindi di "dare risposte concrete per illustrare al personale quali comportamenti seguire – evidenzia Vassallo –. Siamo contenti perché Trenitalia Tper ha subito garantito la sua massima disponibilità a collaborare". Il fine istituzionale di Aut Aut è lo svolgimento dell’attività di volontariato prestata a beneficio dei soggetti dello spettro autistico.

Per il presidente dell’associazione reggiana il problema principale "è quello della comunicazione e le difficoltà di farsi capire da parte dei ragazzi: nella società di oggi ci sono criticità per i ritmi troppo veloci. Questa patologia sta aumentando ed è dunque necessario l’impegno delle autorità preposte per fare conoscere a tutti l’autismo. Dobbiamo parlarne per promuovere l’inclusione. Le problematiche attuali sono riscontrate nel mondo della scuola, dei trasporti, dello sport: è necessario pertanto guardare in faccia a questa realtà e non lasciare sole le famiglie delle persone autistiche". Matteo Barca