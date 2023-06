Comunicazione in tempi sbagliati, Ireti rimborsa 90 euro agli utenti

Arrivano risarcimenti ai cittadini di San Martino in Rio a causa dei disagi avuti lo scorso gennaio in occasione di lavori di manutenzione straordinaria sulla condotta idrica che serve le utenze del paese. Gli interventi erano stati programmati dai tecnici di Ireti per poter eliminare una perdita dalla tubazione, oltre che per consentire un’azione adeguata per ottimizzare quello stesso tratto di rete idrica.

I lavori erano avvenuti nelle ore notturne, per limitare il disagio alla popolazione residente nella zona in questione. Ma c’era stato un problema di comunicazione: per una anomalia procedurale, infatti, la comunicazione sui lavori e relativi disagi era giunta con un preavviso temporale inferiore a quanto previsto dalla normativa.

Dunque, in accordo con la locale amministrazione comunale, Ireti ha definito un indennizzo per le utenze di San Martino in Rio. Il risarcimento previsto ammonta a 90 euro, che sarà riconosciuto a ogni utenza in fase di calcolo e di emissione della fattura di giugno 2023, recapitata nei prossimi giorni alle utenze interessate.

Di recente erano state avanzate proposte per un risarcimento dovuto all’interruzione del servizio idrico in una vasta zona tra Reggio e la Bassa: in questo caso non era per un intervento tecnico programmato, ma per colpa di un’avaria sotterranea improvvisa, che aveva interrotto l’erogazione a migliaia di utenze.