"Comunicazioni più rapide con gli agenti giudiziari"

L’inaugurazione dell’ufficio di fotosegnalamento e sala audizioni testimoni a Casina ha suscitato grande soddisfazione tra le istituzioni locali. "Questo ufficio consentirà di conoscere meglio i legami di certe persone con la criminalità" ha dichiarato il sindaco di Casina, Stefano Costi, sottolineando come si tratti di un segnale importante per le aree montane, spesso colpite dalla "sindrome dell’abbandono".

Lo stesso concetto è stato condiviso da Emanuele Ferrari, presidente dell’Unione Montana e sindaco di Castelnovo Monti: "Garantire sicurezza ai cittadini significa farli sentire protetti. Da quando sono amministratore ho capito quanto sia fondamentale il lavoro congiunto tra le forze dell’ordine, soprattutto attraverso progetti come questo".

Alla cerimonia era presente anche il presidente della Provincia, Giorgio Zanni, che ha voluto ringraziare gli agenti per il loro lavoro, spesso dato per scontato: "Nonostante il numero limitato di personale, un problema concreto nelle forze dell’ordine, il servizio offerto dai nostri agenti è di altissima qualità. La presenza oggi di alte rappresentanze dello Stato dimostra la grande attenzione per la montagna".

Anna Fornili, consigliera regionale e comunale di Casina, ha voluto sottolineare l’attenzione dell’Emilia Romagna per il territorio: "Credo sia un onore per tutti i cittadini di Casina poter presentare questo presidio – ha detto –. La montagna è complessa da presidiare, ma il fatto che questo progetto sia stato sviluppato in Appennino significa che stiamo andando nella giusta direzione".

Infine, a sottolineare il valore operativo della sala audizioni dei testimoni ci ha pensato Flaminio Reggiani, comandante della polizia locale dell’Unione Appennino: "Se gli strumenti audio e video sono una garanzia di verità, dobbiamo esercitarla sempre. Grazie a questi mezzi possiamo migliorare la collaborazione con la polizia giudiziaria. Inoltre, l’ufficio è stato posizionato appositamente in un’area discreta per tutelare le fasce più deboli, come minori e vittime di abusi".

