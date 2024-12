Comunisti in piazza Lenin per celebrare l’Urss

Il 30 dicembre 1922 nasceva l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

In Piazza Lenin alcuni comunisti reggiani – insieme a Marco Pondrelli dell’Associazione Marx 21 – hanno celebrato l’anniversario con la deposizione di un mazzo di gerbere rosse e la ’bandiera rossa della vittoria’.

Per l’occasione, il presidente dell’associazione di amicizia Emilia-Romagna Bielorussia, Giambattista Cadoppi, per volontà del Partito Comunista di Bielorussia ha insignito Marco Pondrelli dell’Associazione Marx 21, con la medaglia per "l’80° della Vittoria nella Grande guerra Patriottica, per il contributo dello stesso Pondrelli ai rapporti di amicizia, di fratellanza e pace con il popolo Bielorusso e per tramandare la storia dei partigiani sovietici che hanno combattuto nella lotta di liberazione in Italia".