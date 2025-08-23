Comunità alloggi: controlli Nas. Scatta la multa da 2mila euro

I Carabinieri del Nas di Parma hanno contestato una violazione amministrativa, per la quale sarà comminata una multa complessiva di 2.000 euro, al legale rappresentante di una comunità alloggio della Pedemontana Reggiana, all’esito di un’ispezione igienico-sanitaria che ha fatto emergere varie criticità. Lo comunicano, in una nota, gli stessi militari. In particolare, dagli accertamenti sono risultate "la mancata attuazione delle procedure previste dal manuale Haccp, con il rinvenimento in cucina di 15 chili di carne, del valore commerciale di circa 150 euro, privi dell’indicazione della data di congelamento, che sono stati pertanto smaltiti in autocontrollo; la non corretta compilazione della documentazione sanitaria prevista (Piano assistenziale integrato) relativamente agli obiettivi da raggiungere, agli interventi da attivare e alle modalità di esecuzione; infine, l’assenza del registro delle persone alloggiate, contenente ingressi, dimissioni e notizie salienti degli ospiti".

Queste verifiche, ricordano dal Nas, "rientrano nell’ambito dell’operazione ‘Estate Tranquilla 2025’, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della salute, che prevede un’intensificazione dei controlli a livello nazionale per garantire agli anziani ospiti adeguata assistenza, corrette condizioni igienico-sanitarie e pieno rispetto delle normative vigenti", e i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.