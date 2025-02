Comunità Energetica: cercansi nuovi soci

Ai nastri di partenza la nuova associazione che unisce sostenibilità ambientale e benefici economici: sabato 15 marzo alle 10, nella Sala del Consiglio Municipale di Cavriago, si terrà il primo incontro dopo la costituzione ufficiale della Comunità Energetica Rinnovabile “Cer Cavriago”, associazione fondata dal Comune di Cavriago insieme ad Azienda speciale Cavriago Servizi e circolo ricreativo I.Care.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono un modello innovativo in cui più soggetti si uniscono per produrre, consumare e gestire insieme l’energia derivante da fonti rinnovabili. Un meccanismo virtuoso che fa ottenere un incentivo statale periodicamente versato nelle casse della Cer, e successivamente redistribuito tra i soci.

"In una fase di aumento dei prezzi dell’energia, anche a causa della pessima gestione del passaggio al mercato libero, iscriversi a Cer Cavriago può contribuire ad alleviare la bolletta energetica dei soci consumatori e, parallelamente, a ridurre i tempi di ritorno dell’investimento per i soci produttori" spiega l’assessore all’ambiente e presidente di Cer Cavriago Luca Brami. Il regolamento di cui si è dotata Cer Cavriago persegue anche scopi sociali, prevedendo di destinare il 50% dell’incentivo ai soci consumatori, questo per contribuire ad affrontare casi di povertà energetica. L’associazione cerca nuovi produttori, ovvero persone, enti o imprese interessate ad investire nella produzione di energie rinnovabili che, iscrivendosi a Cer Cavriago, possono dare una mano alla collettività e parallelamente incassare parte dell’incentivo.

Il perimetro di azione di Cer Cavriago comprende tutto il territorio del Comune di Cavriago ma anche le frazioni bibbianesi di Barco e del Ghiardo così come parte di San Bartolomeo, Codemondo, Villa Cella e Pieve. "Chiunque può iscriversi alla Cer – conclude l’assessore Brami – e ogni utente, indipendentemente dalla tipologia, mantiene il contratto che ha sottoscritto con il proprio fornitore di gestore energia". Per informazioni: cercavriago@gmail.com.