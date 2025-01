Comunità energetica della Bassa Reggiana, oggi la presentazione

Dopo l’approvazione al consiglio dell’Unione Bassa Reggiana della costituzione della Fondazione Refutura, è arrivato il momento della presentazione della nuova comunità energetica della Bassa Reggiana, che coinvolge anche cooperative sociali come Anffas e Il Bettolino. Oggi alle 10 alla sede Sabar in strada Levata a Novellara, viene presentato il progetto a tecnici delle pubbliche amministrazioni e società partecipate. Un progetto che punta a produrre energia rinnovabile ottenendo un contributo da condividere per il bene comune. Viene presentata la possibilità per tutti i potenziali consumatori o produttori, interni ed esterni al territorio della Bassa Reggiana, di utilizzare questo strumento messo a disposizione dalla Pubblica Amministrazione per ottenere gli incentivi del Gse (Gestore dei Servizi Energetici).

Oltre a un significativo incentivo da parte del Gse e alla possibilità di destinare una parte dell’energia prodotta alla collettività, si parla di una capacità concreta di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, locale ma anche globale, riducendo sensibilmente il proprio impatto ambientale, senza rinunciare alle proprie abitudini energetiche. Alla presentazione, come relatori, intervengono Roberto Angeli (presidente Unione Bassa Reggiana e di Refutura), Marco Boselli (direttore generale di Sabar spa) e Lorenzo Bigliardi (responsabile Ufficio energia di Sabar spa).

Antonio Lecci