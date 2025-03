Comunità energetica: l’incontro

In Municipio a Cavriago domattina alle 10 verrà presentata la Comunità Energetica Rinnovabile "Cer Cavriago", fondata dal Comune insieme all’Azienda speciale Cavriago Servizi e all’circolo ricreativo I Care. Le Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer) sono un "modello innovativo in cui più soggetti (privati e pubblici) si uniscono per produrre, consumare e gestire insieme l’energia derivante da fonti rinnovabili". Sarà possibile iscriversi alla Cer Cavriago da lunedì 17 marzo; le modalità e i requisiti saranno pubblicate sul sito del Comune. Sono inoltre previsti degli incontri aperti al pubblico; il primo sarà martedì 18, il secondo lunedì 24 marzo, dalle 17 alle 18.30, presso il circolo ricreativo I Care. Possono aderire gli utenti dotati di impianti per la produzione di energia rinnovabili installati dopo il 31 ottobre 2024, e gli utenti che non hanno impianti ma che, entrando in Cer, usano l’energia e fanno scattare l’incentivo statale.