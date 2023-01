Comunità energetiche, incontro in Iren

Benefici e opportunità delle Comunità Energetiche: sono questi i temi al centro dell’incontro che si è tenuto ieri nella sede Iren di Reggio. Alla presenza dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Iren Gianni Vittorio Armani, i sindaci delle amministrazioni locali del territorio reggiano hanno potuto approfondire il tema, che potrà avere un forte impatto positivo sulle comunità locali.

I dettagli tecnici sono stati illustrati da Oreste D’Addese, responsabile del progetto delle Comunità Energetiche, che ha spiegato come cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e piccolemedie imprese possono unire le proprie forze con l’obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale. Tanti i benefici di questa soluzione condivisa: infrastrutturali ed ambientali, economici, ed anche sociali ed educativi, tra i quali la diffusione di una cultura della sostenibilità, della condivisione e della solidarietà generando benefici per l’intera comunità.

La sostenibilità, non solo ambientale ma anche sociale, è divenuta sempre di più parte integrante in tutte le nuove normative, alcune anche di prossima emanazione: 2,2 miliardi di euro di fondi del PNRR sono stati stanziati per lo sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili e destinati a comuni sotto i 5.000 abitanti con concessione a fondo perduto. Altri 2 milioni di euro di fondi sono stati stanziati dalla Regione Emilia-Romagna per la costituzione e studio di fattibilità di nuove Comunità Energetiche con 50.000€ come contributo massimo erogabile per ciascuna, a fondo perduto fino al 90%. Risulta pertanto fondamentale agire per tempo per assicurarsi l’accesso agli incentivi: la finestra di presentazione della domanda da parte degli Enti locali al fondo regionale Emilia-Romagna scade il prossimo 9 marzo 2023.