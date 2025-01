Comunità energetiche, la scommessa: "Refutura sarà un faro per il sociale"

Dopo il via libera del consiglio dell’Unione Bassa Reggiana alla costituzione della Fondazione Refutura, ieri mattina questa nuova realtà di "comunità energetica" è stata presentata ufficialmente ad amministratori comunali, tecnici e imprenditori, nel salone della società Sabar, a San Giovanni di Novellara. Una Fondazione che unisce enti pubblici, ma che può coinvolgere anche aziende e associazioni, puntando a realizzare risorse da destinare a scopi sociali. La Fondazione Refutura è stata presentata da Roberto Angeli, che è il neo presidente di questa realtà, oltre che sindaco di Reggiolo e presidente dell’Unione Comuni Bassa Reggiana.

"La Fondazione – dice Angeli – coinvolge anche realtà sociali come le cooperativa Anffas e Il Bettolino, destinatarie per ora dei maggiori introiti previsti dal Gse, il Gestore dei servizi energetici, per l’elettricità prodotta e immessa in rete. Oltre a destinare parte dell’energia prodotta alla collettività, questo sistema di comunità permette di destinare risorse a realtà sociali: ora sono Anffas e Il Bettolino, ma in futuro potrebbero essere coinvolte altre associazioni, fino a ospedali e strutture comunque con scopi assistenziali e sociali".

Il progetto, già avviato, è stato illustrato anche da Marco Boselli, direttore generale Sabar, e da Lorenzo Bigliardi, responsabile Ufficio energia Sabar. Questo progetto diventa un esempio di come la collaborazione tra imprese e istituzioni possa garantire autonomia energetica, risparmio economico e risorse per la comunità.

Antonio Lecci