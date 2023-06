Comunità energetiche rinnovabili La Regione finanzia 14 progetti Una mini centrale in Appennino

La Regione ha detto sì: 14 progetti reggiani saranno finanziati per creare o potenziare altrettante comunità energetiche, dove l’elettricità viene condivisa e autoprodotta.

REGGIO

Ad aprire la lista delle proposte ammesse in provincia c’è il comune di Reggio. In via Compagnoni, Acer prevede grazie a un contributo di 50mila euro la creazione di una Cer (Comunità energetica rinnovabile) che coinvolga tre condomini di edilizia residenziale pubblica e, in tutto, 400 nuclei familiari; l’idea è quella di arrivare a produrre 409mila kilowattora all’anno.

Altro capitolo in zona Carrozzone: qui il condominio Kennedy Center, assieme a realtà cooperative, del terzo settore e commerciali, punta a realizzare una Cer con un impianto da 200 kWh (50mila euro). Prende invece il nome di Green Energy Mob la Cer composta dal Comune di Reggio, l’Agenzia per la Mobilità e Til srl: in questo caso sono previsti due nuovi impianti capaci di produrre 1,2 milioni di kWh all’anno, per un totale di 49.800 euro. Chiude il prospetto sul Comune capoluogo il Parco Innovazione alle ex Officine Reggiane, che con un contributo di 28.350 euro arriverebbe ad auto-produrre ogni anno circa 1,6 milioni di kWh di energia pulita.

MONTAGNA

Tra tutti i Comuni della provincia che si sono aggiudicati i finanziamenti, quello del Ventasso è l’unico ad avere in lista due progetti. Uno si distingue, tra l’altro, anche nella modalità: un contributo regionale di 49.990 euro infatti è stato destinato alla centrale idroelettrica denominata Briglia Alta-Secchia. Altro finanziamento da 50mila euro, sempre al Ventasso, è quello riservato alla Cer composta da Bronzoni Motori Elettrici, Mb Elettronica srl, Briselli Edilizia snc, Jolly Camping srl e le due cooperative Il Pontaccio e San Rocco. Obiettivo: realizzare impianti fotovoltaici per una potenza di circa 300 kW. Non sono da meno il Caseificio sociale Cavola e la società agricola Al Giunco, che fonderanno una Cer a Toano per arrivare a produrre circa 330mila kWh all’anno (50mila euro).

BASSA

I Comuni soci della S.a.ba.r spa (Novellara) abbracciano il sistema delle comunità energetiche con l’ambizione di creare un’unica società consortile, in cui far confluire più Cer grazie a un finanziamento di circa 35mila euro: gli impianti sarebbero quindi afferenti a più cabine primarie del territorio della Bassa Reggiana, tra Castelnovo Sotto e Guastalla. Nel comune di Correggio è la società cooperativa Fornace di Fosdondo, assieme alla Giuliani Carlo srl e alla Forno Canolo snc, ad aggiudicarsi un contributo di 50mila euro per un impianto da 500kW. A Rolo invece, come sostegno alla Cer Apea, l’amministrazione intende realizzare un impianto a terra della potenza di 117,9 kW.

ZONA CERAMICHE

A Castellarano, la cooperativa Luigi Viappiani è diventata comunità energetica lo scorso febbraio. La cabina elettrica primaria sarebbe situata a Roteglia: avviato lo studio di fattibilità, il progetto si è aggiudicato un contributo regionale di circa 19.300 euro. Anche Albinea si muove su un livello domestico, tramite la realizzazione di più impianti nell’ambito della comunità energetica I Care: al progetto sono stati destinati 3.307 euro.

VAL D’ENZA

Il bando regionale potrebbe essere la chiave per dare il via a un progetto redatto ormai tre anni fa in Val d’Enza: un nuovo impianto fotovoltaico in località Barcaccia (San Polo), che con il contributo regionale di 50mila euro potrebbe far nascere una nuova Cer tra San Polo, Bibbiano e Canossa. Di gestione prettamente pubblica, infine, è il progetto proposto dall’Azienda Speciale Cavriago, che per conto del Comune (e con un contributo di 31.500 euro) assumerebbe la responsabilità di una Cer rivolta alle fasce di popolazione economicamente più fragili ed esposte alla povertà energetica.

Giulia Beneventi