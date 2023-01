Comunità energetiche strada del futuro

Domani sera alle 20.45, presso la Sala “R. Barazzoni” del Teatro Metropolis, il Comune di Bibbiano, in collaborazione con i comuni di Cavriago e Montecchio Emilia, organizza l’incontro sul tema: “Comunità energetiche e solari” per capire cosa sono le comunità energetiche e per presentare le esperienze e i progetti in fase di realizzazione a livello territoriale.

Interverranno: Claudio Melioli, Docente di Fisica e Tecnologie fotovoltaiche all’Università di Modena e Reggio Emilia; Marco Corradi, Presidente di ACER e Marcello Pellicelli del Comitato promozione Comunità solari di Montecchio Emilia.