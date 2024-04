’Comunità in azione’. Ecco la squadra di Carnevali

In caso di elezione, saranno tre gli assessori in giunta a Gualtieri per la lista ’Comunità in azione’, guidata dal candidato sindaco Federico Carnevali, ora vicesindaco. Carnevali terrebbe per sé deleghe a welfare e bilancio. Si candida a vicesindaco Eleonora Maestri, attualmente assessore, con deleghe all’ambiente. E poi Maria Grazia Cantoni, insegnante alle scuole medie, e Marco Iotti, responsabile tecnico al Comune di Novellara e all’Unione Bassa Reggiana, che si occuperebbe di urbanistica, edilizia privata, ambiente, lavori pubblici e protezione civile.