Comunità in lutto per la morte di Davide Manfredini, aveva 44 anni. “Un dolore indescrivibile”

Baiso (Reggio Emilia), 7 aprile 2024 - Morto a soli 44 anni Davide Manfredini, direttore sportivo della società di calcio Asd Baiso Secchia.

La sua scomparsa lascia attonita la comunità montana, che oggi lo piange e fatica a trovare le parole di fronte a una perdita tanto dolorosa. "Troppo, troppo, troppo presto, a volte la vita è troppo severa. Difficile oggi trovare le parole e la forza per scrivere qualcosa perché il dolore che ci attanaglia è veramente indescrivibile - la nota dell'Asd Baiso Secchia , ma è doveroso farlo per quello che ci lasci non solo a livello sportivo ma soprattutto a livello umano. Eri veramente l'anima e la guida di un'intera comunità, sarà una grandissima perdita per tutti noi. In questi mesi di lontananza puntualmente volevi aggiornamenti sul tuo Baiso nonostante tu stessi lottando per una partita ben più impegnativa - continuano dall'associazione sportiva -. Di certo cercheremo con tutte le nostre forze di onorare al meglio ciò che è stato costruito con passione insieme a te. Ora, l'abbraccio più grosso va a tutti i famigliari, in particolare modo a Francesca e Maria Vittoria".

Struggente anche il ricordo del sindaco di Baiso, Fabrizio Corti:

"Non riesco. Non riesco a immaginare quei luoghi - il campo sportivo, il forno, il bar, le nostre feste - quei luoghi in cui si fa comunità senza poter incrociare il tuo sorriso contagioso, la tua energia e quella tua voglia di fare che coinvolgeva tutti. Non riesco ad immaginarlo e il cuore mio e di tutti si riempie di dolore. So che da lassù proteggerai la tua famiglia, la tua piccolina e tutti noi. Un enorme abbraccio, Davide".

I funerali avranno luogo domani alle 15 partendo dall'abitazione a Baiso in via San Lorenzo n.10 per giungere alla chiesa di Baiso, dove sarà celebrata la messa, poi si proseguirà per la cremazione.

Il rosario sarà recitato oggi alle 20 nella sua abitazione.

“Un particolare ringraziamento a tutti i medici, infermieri e operatori sanitari del Core di Reggio Emilia e del Os. Co. di Scandiano che ci hanno accompagnato in questo triste momento”.

Non fiori ma offerte al Core di Reggio Emilia per la ricerca contro il cancro.

La famiglia ringrazia anticipatamente quanti parteciperanno alle esequie.