Comunità in lutto per la scomparsa di Igor

Lutto per le vittime dei vari incidenti avvenuti nel Mantovano e che hanno coinvolto anche persone conosciute nel Reggiano. Aveva lavorato alla Fonderia Bassoli di Codisotto, a Luzzara, ed era in forza alla Still, nella zona industriale luzzarese, il 49enne Igor Carra, mantovano che abitava a Motteggiana, conosciuto nel paese reggiano per l’attività lavorativa svolta in loco. L’uomo, l’altro pomeriggio, era in sella a una moto Bmw 750 che ha sbandato improvvisamente, schiantandosi contro un muretto in cemento. Un impatto violentissimo, che ha provocato traumi fatali al 49enne, che lascia anche un figlio di 19 anni, studente universitario. I funerali sono già stati fissati: dovrebbero svolgersi martedì alle 15.30 nella chiesa di Moglia, il paese mantovano di cui Carra era originario. Il feretro sarà poi trasferito dall’agenzia Losi per la cremazione. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì a Suzzara di Mantova, sulla Provinciale 50. Pare che nella sbandata non siano rimasti coinvolti altri veicoli. Sul posto sono arrivati in fretta i mezzi di soccorso. Ma al medico non è rimasto che constatare il decesso per le gravi lesioni riportate nello scontro. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia stradale di Ostiglia. I lavoratori della Still di Luzzara avevano già affrontato un altro lutto, otto anni fa, con il decesso del direttore generale, Meinhard Braun, 47 anni, tedesco di origine ma che da tempo era dirigente dello stabilimento luzzarese. Era rimasto vittima di un incidente in vacanza, al confine tra le province di Verona e Trento, travolto da un’auto mentre era in bici, in compagnia di altri due ciclisti. Braun era morto sul colpo. Feriti, ma non in pericolo di vita, i due amici.

Risulta esserci già il nulla osta anche per le vittime dell’incidente accaduto l’altra notte a Pegognaga. Per Fiorella Bonatti, 73 anni, l’addio è fissato per martedì alle 9.30 con una benedizione religiosa in ospedale a Suzzara, dove abitava. Per l’amica, la reggiana Luciana Busana, 80enne di Rio Saliceto, l’addio non è ancora stato fissato.

Antonio Lecci