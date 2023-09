Comunità Lgbt e lo "stress delle minoranze"

Implicazioni della teoria del “minority stress” e dell’esposizione a microaggressioni sulla salute mentale della popolazione Lgbt: un’analisi dettagliata nelle ricerche condotte da Unimore che sottolineano l’urgente necessità di strategie di supporto, soprattutto per le persone transgender. Il gruppo di ricerca in Psichiatria, composto da Mattia Marchi, Gian Maria Galeazzi, Silvia Ferrari e Luca Pingani, con l’apporto di medici in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in Psichiatria, ha appena pubblicato due studi scientifici che hanno approfondito il tema della salute mentale nella popolazione Lgbt. Questi due studi, sebbene distinti, convergono su una conclusione fondamentale: la teoria del “minority stress” che esplora i rischi per la salute mentale delle minoranze, rappresenta un modello utile per comprendere le sfide che la comunità Lgbt affronta quotidianamente e che possono avere alti costi in termini di sofferenza ed effetti negativi sulla salute. Entrambi i lavori hanno utilizzato la metodologia della revisione sistematica con metanalisi, ossia una tecnica di analisi che consiste nella sintesi metodologicamente rigorosa di tutti i dati della letteratura disponibili su un determinato argomento.