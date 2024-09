"Con 1300 euro al mese in questa città non si vive"

"Il vero problema non è trovare gli autisti ma trattenerli nella nostra provincia, perché gli stipendi sono troppo bassi". Antonio Casella, coordinatore reggiano dei circoli trasporti del Pd locale e nazionale, non fa giri di parole, definendo la situazione reggiana dei traporti "drammatica". "Per un padre di famiglia, che guadagna 1300 euro al mese e deve mantenere la sua famiglia, pagare l’affitto, le utenze e provvedere alle altre spesa, questo stipendio è troppo basso per Reggio" ribadisce. Il salario però ha una responsabilità nazionale, in quanto segue il contratto collettivo nazionale del lavoro ma, per Casella, Comuni e aziende possono comunque fare sempre la propria parte: "Le amministrazioni possono definire alcuni significativi interventi; oppure si può incidere proponendo il secondo livello di contrattazione o capire se ci sono le condizioni per stipulare accordi con i proprietari di locali sfitti, per ottenere almeno affitti calmierati. In alternetiva l’azienda potrebbe persino contribuire con l’erogazione di bonus. Gli aspetti su cui poter lavorare sono molti". Il circolo dei traporti è rammaricato che solo ora, dopo l’accesa protesta, si siano aperti gli occhi sule difficoltà di Seta che da tempo loro denunciavano. "Un presidente che non ha deleghe – dice Casella –, e che di conseguenza può decidere ben poco, è inutile. Vogliamo ricordare a Seta che i proprietari della società sono i comuni di Reggio, Modena e Piacenza e di conseguenza sottolineo l’importanza di assegnare deleghe ad un rappresentante, che possa comprendere le richieste de i territori".

Antonio Casella, che quotidianamente lavora sugli autobus e i treni, dice di aver notato che "la maggioranza dei clienti è composta da studenti. Esclusi loro, il mezzo pubblico non serve a nessuno". E non perché ai cittadini piaccia consumare benzina ma "perché il servizio erogato non funziona bene".

In questo senso il coordinatore reggiano annuncia una campagna che stanno presentando a livello nazionale: "È necessario passare da un trasporto generalizzato a uno utile. Gli utenti di Seta non dovrebbero organizzare la propria vita in base agli orari dei treni o degli autobus, è il contrario: sono le aziende di trasporto che devono saper leggere le dinamiche di una città e le abitudine degli utenti, realizzando linee e orari funzionali".

Ylenia Rocco