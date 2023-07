Con banchetti e donazioni Reggio in Salute regala undicimila euro all’Ausl

Undicimila euro, frutto di banchetti e temporary store, ma soprattutto della generosità dei cittadini e dell’impegno di Reggio in Salute. Questa è infatti la cifra che ha permesso al comitato di donare nuove attrezzature all’arcispedale Santa Maria Nuova. Nello specifico, un cardiotocografo al reparto di Ostetricia e Ginecologia per il monitoraggio del benessere del feto e della partoriente, un monitor per la rilevazione di parametri vitali all’Ortopedia, e alcuni orologi da parete al settore degenza della Geriatria.

La donazione è stata formalizzata ieri pomeriggio al Core, con un testimonial d’eccezione quale il campione olimpionico di sci, Giuliano Razzoli.

"La sanità italiana non è l’ultima al mondo, men che meno quella reggiana, ma certo non riesce ad arrivare dappertutto – ha introdotto il presidente di Reggio in Salute, Franco Ferrari –. Alle persone non credo manchi la sensibilità né tantomeno la voglia di aiutare, piuttosto spesso è un problema di comunicazione. La nostra iniziativa è partita aiutando Neurologia, durante il Covid abbiamo fatto una donazione alla Rianimazione e anestesia. Da quindici anni a questa parte siamo riusciti a donare quasi 100mila euro alla sanità e speriamo, in futuro, di poter aiutare anche altri reparti".

Un sentito ringraziamento è andato ovviamente agli sponsor del comitato, tra i quali la Gastronomia Piccinini, Mazzini Garden e Fattoria Italia: "È anche grazie a loro se oggi si può avere toccare con mano il nostro impegno – ha aggiunto – e ci auguriamo che funga anche da sollecito per la cittadinanza". "Queste donazioni sono per noi di vitale importanza – ha precisato la direttrice generale Ausl, Cristina Marchesi – ma lo è ancora di più la considerazione che viene riservata a tutta la sanità. Il fatto di riconoscere l’impegno dei nostri professionisti, che sono in prima linea sempre e non solo durante il Covid, fa davvero la differenza".

"Oggi più che mai fa piacere constatare come un sentimento di gratitudine si trasformi in impegno personale da parte dei cittadini – ha aggiunto Giorgio Mazzi, direttore del presidio ospedaliero –. La vostra vicinanza e stima è commovente, e ci spinge a voler fare sempre meglio".

Giulia Beneventi