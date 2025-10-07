Con bastone e benzina. Minaccia di incendiare la casa del rivale d’amore. Denunciato un ventenne

Un altro atto di violenza a sfondo passionale, per fortuna non completamente andato a segno, è avvenuto nei giorni scorsi in città. Protagonista un 20enne, denunciato dai Carabinieri della sezione Radiomobile di Reggio per lesioni personali aggravate, minaccia e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. I fatti risalgono a poco dopo la mezzanotte del 3 ottobre: il giovane, con il volto travisato, e utilizzando un bastone, si è introdotto all’interno del giardino di casa della vittima la quale, a quanto si è appreso, risulterebbe il nuovo compagno dell’ex fidanzata dell’aggressore.

Quest’ultimo, in precedenza, aveva appositamente sparso della benzina e stava attendendo, mimetizzato tra le frasche, il presunto rivale in amore. L’uomo, una volta entrato nel giardino, ha avvertito da subito un forte odore del noto carburante e successivamente è stato aggredito con una bastonata al capo e minacciato con richieste estorsive. La vittima, secondo la ricostruzione degli uomini della Benemerita, riusciva però a immobilizzare il suo aggressore, colpendolo anche con dei pugni e al contempo contattava tempestivamente il 112. In breve tempo è giunta sul posto la Gazzella dei carabinieri, i cui operatori identificavano la vittima e il presunto aggressore, rinvenendo il bastone e il flacone contenente la benzina, che sottoponevano a sequestro penale. Dalle immediate dichiarazioni, si veniva a conoscenza che il gesto era da ricondursi a motivi sentimentali, in quanto la vittima, riconosceva nell’aggressore l’ex fidanzato della sua attuale compagna. Precisando anche che, già nei giorni precedenti, gli aveva inviato messaggi a contenuto minaccioso tramite Instagram, dopo avere appreso della sua attuale relazione con l’ex compagna. Per questi motivi con le accuse riportate a inizio articolo i carabinieri hanno denunciato alla Procura un 20enne residente a Genova.