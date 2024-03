Con "Chi è io?" Pannofino torna sul palco di Guastalla

Stasera alle 21 prosegue la stagione di prosa del teatro di Guastalla con "Chi è io?" di Angelo Longoni, con il noto attore e doppiatore Francesco Pannofino (foto) in scena con Emanuela Rossi, Eleonora Ivone, Andrea Pannofino, per una produzione di Nuovo Teatro. Leo Mayer rivive la propria esistenza con spostamenti della credibilità, verosimili ma non veri. È così che lui, intellettuale, ironico pensatore, critico raffinato e sarcastico della società si trova nel tritacarne trash di un’ospitata televisiva in cui tutto viene fuso e mischiato. Leo Mayer si relaziona anche con alcuni suoi pazienti che hanno difficoltà comportamentali, relazionali, affettive e psichiche. Questi personaggi vengono curati attraverso una psicoanalisi tradizionale ma, allo stesso tempo, sfuggono alle regole alle quali solitamente dovrebbero obbedire perché, simultaneamente sono anche i conduttori dello show "Chi è io?".

Ma non finisce qui perché c’è un altro piano di racconto, la realtà, quella in cui Leo Mayer se ne sta andando dal mondo dei vivi. Tutti i personaggi incontrati non sono altro che moglie, figlio e amante del professore.