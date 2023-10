Con ’Davidson’ si danza sugli appunti di Pasolini

Ispirato ad appunti di Pier Paolo Pasolini per una sceneggiatura, stasera alle 20,30 in Fonderia, va in scena "Davidson" di Michela Lucenti. Una coreografia ibrida, interpretata dal Balletto Civile, che mischia codici e linguaggi differenti, in una vertigine tra opera letteraria e teatro fisico.

’Il Padre Selvaggio’ è un abbozzo di sceneggiatura scritta da Pier Paolo Pasolini nel 1963 e pubblicata postuma nel 1975. Il regista non trovò finanziatori e il film non si realizzò. È la storia di Davidson un ragazzo di colore sensibile, che arriva dall’Africa e incontra con un insegnante progressista e tormentato (una figura di frontiera, alter ego dello stesso Pasolini), che cerca di dare ai suoi ragazzi un’istruzione moderna e anticolonialista. Questa opera sospesa racconta soprattutto i contrasti dialettici tra l’insegnante e Davidson, diffidente verso i metodi e la cultura del nuovo insegnante proprio per la sua acuta intelligenza. Uno scritto breve ed intenso, con una forte valenza politica e non solo poetica, una sorta di canovaccio che sfugge alle definizioni, concepito da Pier Paolo Pasolini soprattutto come una successione di immagini.

Il Balletto Civile, animato da una forte tensione etica, nasce nel 2003 fondato da Michela Lucenti. L’approccio creativo è una ricerca basata sul movimento che emerge dalla profonda relazione scenica tra gli artisti. Lavora su un linguaggio totale dove il teatro, la danza e il canto interagiscono naturalmente. Ingresso 10 euro.

Info: www.fndaterballetto.it

Stella Bonfrisco