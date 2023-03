Con Ferraboschi l’Ottagono apre le porte per la prima volta ad una fotografa

BIBBIANOGATTATICO

"L’Ottagono accoglierà, per la prima volta, una fotografa donna: Anna Maria Ferraboschi. Verranno esposte delle foto particolari, nelle quali, gli evidenti richiami a dettagli materici stimolano la curiosità di chi le osserva".

Così scrive Silvio Panini, curatore dello Spazio espositivo del Comune di Bibbiano presentando "Tracce invisibili". L’esposizione sarà inaugurata alle 17 di domani (sabato 4 marzo) e sarà visitabile fino al giorno 26. Nata a Reggio, la Ferraboschi ha "una memoria prettamente visiva - come spiega il curatore - Da sempre, si è sentita attratta dalle "tracce invisibili" lasciate dalla natura e dal tempo, quasi volessero delineare altre possibili realtà, altri possibili racconti". Nel suo percorso artistico ha imparato molto dal grande maestro Vasco Ascolini, a cui è grata per averla sempre incoraggiata. "La sua fotografia è prevalentemente materica. L’intento è di cogliere la bellezza nella sua quotidianità: dettagli interessanti e intensi, decontestualizzandoli dall’ambiente circostante". Nella sede dello Spi Cgil di Bibbiano (via Rosemberg 4) alle 10 di mercoledì 8 sarà invece inaugurata la mostra fotografica "Diritti negati" di Laura Sassi, foto elaborate insieme al laboratorio di scrittura creativa "Dalla parola all’immagine" dell’ex insegnante Arnalda Mori.

Due le mostre fotografiche proposte anche a Gattatico nel mese di marzo: "Sergio il pastore" e "50 anni portati bene", personali di Roberto Telloni e Pietro Guidugli, organizzate in collaborazione con La Bottega Photographica (Boretto) e in esposizione una in Municipio e l’altra nel Centro Culturale Polivalente. L’inaugurazione (unica) è in programma sabato alle ore 11. Il pastore della prima mostra pascola le sue greggi lungo le rive del Po: è stato seguito dall’alba al tramonto dal fotografo che si è progressivamente immerso nel suo mondo. Guidugli invece fotografa come un archeologo rifiuti solidi urbani - plastiche soprattutto - interrati negli anni ’70 e riportati alla luce da una piena del fiume Po.

Francesca Chilloni