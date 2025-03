Con ’Fiabafobia’ esorcizziamo le nostre paure

Al teatro Metropolis di Bibbiano, stasera alle 21, va in scena lo spettacolo di Arianna Porcelli Safonov, dal titolo ’Fiabafobia’. Una collana di racconti che fotografa l’istante preciso in cui veniamo schiaffeggiati dalle nostre fobie mentre facciamo finta di essere di niente. Dai ragni al buio, dall’aereo agli immigrati, dalle pandemie all’acqua alta. La paura è il timone sociale più potente che esista. Come spiega l’autrice: "Fobia vuol dire paura e ‘paura’ include nella propria radice l’indoeuropeo pat, che vuol dire percuotere, abbattere. Potremmo dire che le paure ci abbattono e che veniamo giornalmente percossi dalla fobia. Non è un buon inizio per un monologo comico. La risata però è il linguaggio che serve per entrare dentro a uno degli argomenti più attuali, impegnativi e meno discussi di questo momento".

Arianna Porcelli Safonov è romana, di padre italo-russo. Laureata in storia del costume, ha vissuto a Roma, New York e a Madrid e ha lavorato per dieci anni nell’organizzazione di eventi internazionali fino al 2010, quando ha deciso di lasciare la sua professione per dedicarsi alla scrittura satirica, a partire dal blog di racconti umoristici, Madame Pipì.

Biglietti da 12 a 9 euro Info: teatrobibbiano@ater.emr.it www.ater.emr.it

s. bon.