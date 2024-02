Con ’Finalmente l’alba’ si rivive il delitto Montesi

Appuntamento al cinema Olimpia con il regista Saverio Costanzo e l’attrice Alba Rohrwacher, stasera alle 21, al termine della proiezione di ’Finalmente l’alba’, film liberamente ispirato al delitto Montesi.

A moderare l’incontro è Benedetta Bragadini, critica cinematografica. Il film è stato presentato alla mostra del cinema di Venezia e che segna il ritorno al cinema di Costanzo dopo la fortunata serie ’L’amica geniale’. "Inizialmente volevo scrivere un film sull’omicidio della giovanissima Wilma Montesi, avvenuto nell’aprile del 1953 e che rappresentò per l’Italia il primo caso di assassinio mediatico - Dice Saverio Costanzo - La stampa speculò sulla vicenda, che coinvolgeva personalità della politica e dello spettacolo, e nel pubblico nacque un’ossessione che presto diventò indifferenza. Dalle cronache scomparve la vittima per fare posto alla passerella dei suoi possibili carnefici. Poi, come accade spesso scrivendo, l’idea iniziale è cambiata e piuttosto che far morire l’innocente ne ho cercato il riscatto. Mi piace infatti pensare che ’Finalmente l’alba’ sia un film sul riscatto dei semplici, degli ingenui, di chi è ancora capace di guardare il mondo con stupore. La protagonista Mimosa è un foglio bianco, su cui ognuno dei personaggi in cui s’imbatte scrive la sua storia, senza paura di essere giudicato. Mimosa è una ragazza semplice, una giovanissima comparsa di Cinecittà che nella Roma degli anni 50 accetta l’invito mondano di un gruppo di attori americani e con loro trascorre una notte infinita. Ne uscirà diversa, all’alba, scoprendo che il coraggio non serve a ripagare le aspettative degli altri, ma a scoprire chi siamo". Prevendite solo in biglietteria. Stella Bonfrisco