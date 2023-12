Con Giovanni Bartoli se ne va un pezzo di storia del paese

Un pezzo di storia del commercio di Correggio se ne va con Giovanni Bartoli, detto Gianni, stroncato a 79 anni da malattia. Col fratello Pino, scomparso alcuni anni fa, Gianni nel 1970 aveva fondato una rinomata pasticceria in piazza Recordati, in centro a Correggio. Una vita trascorsa a ideare e preparare dolci e altre prelibatezze, ben conosciuti e apprezzati da migliaia di correggesi. Lui e il fratello operavano in laboratorio, le mogli al banco vendita. Da qualche tempo era in pensione, con l’attività ceduta ad altra gestione. Gianni Bartoli lascia la moglie Carla, i figli Paola e Fabio, nipoti, un fratello, le sorelle e altri parenti. Ieri si sono svolti i funerali, dall’ospedale di Correggio per la basilica di San Quirino. I familiari hanno rivolto un ringraziamento pubblico alla dottoressa Federica Fantuzzi e al personale dell’unità internistica del San Sebastiano.