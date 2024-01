"Con i miei libri racconto storie di donne straordinarie oggi dimenticate"

A tenere insieme le fila di un racconto storico tutto femminile, dal Basso Medioevo della Gran Contessa ai giorni nostri, c’è una donna, naturalmente, e coraggiosa come l’eroina del suo nuovo romanzo ‘L’impavida’ (Piemme), che ha presentato ieri alla libreria Coop.All’Arco. Rita Coruzzi (Reggio, 1986), scrittrice con una specializzazione in giornalismo, consegna a lettrici e lettori un altro imperdibile personaggio.

Rita, chi era Cia degli Ordelaffi, signora guerriera del 1300?

"Marzia Ubaldini, divenuta Ordelaffi dopo il matrimonio con Francesco, Signore di Forlì e Cesena, era una nobildonna nata per combattere e per sposare un uomo di potere che avrebbe dovuto affiancare per accrescere il dominio sul territorio e assicurare la discendenza. Tutto questo però a prezzo di rinunciare a se stessa, al suo lato più umano e fragile. Ci sarebbe riuscita? Sarebbe stata in grado di fare tutto quello che la famiglia e il popolo si aspettavano da lei e anche di più? O sarebbe stata una donna qualunque nei meandri della storia? Il mio romanzo mostra come lei sia riuscita a guadagnare l’appellativo di Cia l’impavida per le sue gesta in battaglia, diventando l’eroina di tutta la Romagna, riscoprendo se stessa nel modo più inusuale e improbabile, dentro un’armatura, impegnata in una lotta impossibile".

Quando ha scoperto le sue gesta?

"Una mia amica e lettrice mi ha suggerito di scrivere su di lei. Sono rimasta subito colpita dal carattere forte, indomabile e fiero di Marzia, dal suo essere donna pur sapendo di trovarsi in una posizione di svantaggio e come sia riuscita a trasformarlo in vantaggio diventando imponente e carismatica al pari di un uomo. Mi ha colpito la fragilità, il suo commettere errori, la sua umanità anche se lei per prima la negava. Per il suo modo di sovvertire le situazioni più disperate e di reagire alle tragedie, mi è sembrata una splendida fenice".

Dopo Matilde di Canossa ed Eleonora di Arborea, ha deciso di riportare in vita un’altra donna straordinaria. Lei sta dunque realizzando un filone… Che ne pensa?

"Sentire che sto creando un filone mi onora, desidero continuare con passione a raccontare storie sconosciute perché diventino conosciute e a riscoprire le donne nella storia, purtroppo oggi dimenticate. Per me la donna è, è stata e sempre sarà il pilastro della società e sento come una missione il fatto di testimoniarlo nel modo in cui mi riesce meglio, scrivendo storie che hanno contribuito a realizzare la grande Storia di cui tutti noi siamo parte e che abbiamo in eredità".

Quali donne contemporanee ammira?

"Tantissime. Rita Levi Montalcini, Maria Montessori, l’astronauta dei nostri giorni Samantha Cristoforetti e tante altre. Sono donne che hanno fatto la storia andando oltre i limiti del loro tempo per scoprire l’ignoto e perché volevano qualcosa di più per se stesse e per altre donne, contribuendo a rendere il mondo un posto migliore e a credere nell’impossibile".

Che cosa ci insegnano le eroine del passato?

"Possono far riscoprire alle donne della nostra epoca che spesso si ha molta più forza di quella che si crede, che dagli svantaggi possono nascere grandi opportunità e che dall’impavidità e dal sacrificio può sorgere qualcosa di unico che prima sembrava impossibile".