"Con i militari mi sento protetta"

"Sto sempre sull’attenti quando vengo qui, mi guardo sempre in torno, soprattutto in questa zona" racconta Francesca Di Giuseppe, studente fuorisede all’Unimore. La ragazza, originaria della Puglia, ha spiegato la sua esperienza relativa alla stazione vecchia di Reggio: "A volte prendo il tram oppure vado a piedi , tempo fa passavo tutti i giorni di qui. Per fortuna di notte non sono mai venuta e comunque non verrei mai perché se ne sentono tante di aggressioni o rapine". E sull’esercito: "Sono super d’accordo se vengono rinforzati i controlli. Con l’esercito mi sento più al sicuro, anche se non mi è mai successo niente in tutti questi anni, giusto qualche episodio di catcalling"