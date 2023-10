"Con i P-38 ferma condanna. E con Ye?"

Tra i P38-la Gang e Kanye West quali differenze? Ricordiamo tutti le polemiche esplose l’anno scorso a seguito del concerto del gruppo musicale P38 al circolo Arci Tunnel. Giustamente allora si condannò quella esibizione con argomentazioni condivisibili e ineccepibili, ma anche in quella occasione ci fu una discussione importante. Allora addirittura si votò in Consiglio Comunale la revoca della collaborazione col circolo Arci. Anche allora i sostenitori della libertà culturale e di espressione opposero ragioni legittime, come oggi. Ma allora la differenza tra i due episodi sta solo nella sproporzionata capacità di generare indotto economico, come evidenziato dalle parole del Sindaco Vecchi, peraltro molto più preoccupato della gestione dell’evento che dei suoi risvolti culturali? Non si possono discutere le scelte dei privati si dice. Forse è il caso di ricordare che l’Arena RCF si è potuta realizzare anche grazie all’impegno e alla decisa volontà dell’amministrazione comunale, con un cospicuo contributo pubblico, a nome dell’intera comunità reggiana, che vi ha visto l’opportunità di dare dignità ad una radicata tradizione musicale tutta reggiana. E se questo è vero, allora occorre rispetto, soprattutto da parte di chi gestisce questa formidabile infrastruttura culturale, per i valori fondanti che questa terra e la sua comunità esprimono ancora oggi. Ci sono dei fondamentali che non vanno dimenticati e che sono scritti nella nostra Costituzione.

Tutto dimenticato sull’altare del profitto di privati? Tutto dimenticato in ossequio al mercato e alle tendenze del momento? Tutto dimenticato nel nome di un pilatesco richiamo alla libertà di espressione? Ma fino a dove siamo disposti a cedere sul piano dei valori che contraddistinguono questa città? Qual è la soglia che fa scattare l’indignazione? La sola e diversa capacità di generare reddito?

La musica è arte e l’arte è cultura e la cultura è anche costruzione di senso comune e deve essere la lanterna che illumina la via. Guai a spegnerla. Ci pare che in questa occasione, al buio, si sia persa la giusta via.

Duilio Cangiari, Europa Verde

Alessandro Miglioli, Possibile