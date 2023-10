Con i prebiotici migliorano digestione e glicemia

Molti sanno che il microbiota intestinale è costituito dai miliardi di batteri che abitano il nostro intestino e tali microorganismi sono in grado di regolarne la funzionalità. E i prebiotici cosa sono? Non sono altro che particolari sostanze non assorbibili che vengono ormai definite come il nutrimento dei batteri del microbiota intestinale. La scienza ha verificato che i prebiotici promuovono, fra l’altro, un miglioramento della digestione e dell’azione autoimmunitaria come anche della regolazione della glicemia. Ebbene uno studio presentato a Boston, nel congresso Nutrition 2023, ha esaminato 8690 alimenti e quelli che contengono la maggior quantità di prebiotici sono risultati l’aglio, le cipolle, i porri, il topinambur, il tarassaco, ma anche i fagioli dall’occhio e gli asparagi. Invece uova, carne, olio e latticini non contengono praticamente prebiotici. Non si è ancora ben stabilita la quantità minima ottimale giornaliera di prebiotici da assumere, ma sembra che 5 gr siano adeguati. Pare che piccole quantità di cipolla siano sufficienti per raggiungere la quota efficace. Il nostro intestino è ormai considerato un regolatore di numerose funzioni dell’organismo e se i suoi inquilini, cioè i batteri, sono nutriti e mantenuti in condizioni ottimali si avranno sicuramente effetti salutari. Non si è ancora però definito con precisione come la cottura dei cibi possa influire sul contenuto dei prebiotici in essi racchiusi.

William Giglioli

(medico specialista in Scienza dell’Alimentazione)