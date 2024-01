Con il calendario del 2024 la Cri entra nelle case di tutti

La Croce rossa di Correggio entra nelle case dei cittadini del territorio. Lo fa attraverso il nuovo calendario 2024, che presenta non solo le fotografie relative ad attività svolte dai vari gruppi dell’associazione, ma anche informazioni utili sui vari servii e i modi per contare la stessa associazione. E tra le iniziative in programma anche una festa di fine festività, in programma oggi dalle 15 alle 19 alla palestra Einaudi di Correggio. Previstala proiezione del film d’animazione "L’era glaciale", continuando poi con giochi e iniziative per bambini e famiglie, per sensibilizzare ai principi fondamentali di Croce rossa, con attività divertenti e una merenda in compagnia. La Cri correggese svolge servizi di emergenza 24 ore su 24, ma anche attività varie a sostegno della popolazione. E nuovi volontari sono sempre ben accetti per poter far fronte a tutti i servizi.