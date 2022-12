Con il digitale paghi 1,79 euro alla settimana

Durante queste feste il nostro giornale offre un’occasione importante per godere di tutti i vantaggi dell’informazione di qualità.

Fino all’8 gennaio, infatti, i nostri lettori hanno la possibilità di abbonarsi all’edizione digitale de il Resto del Carlino a un prezzo di assoluta convenienza: 1,79 euro a settimana. Il prezzo quindi quasi paragonabile al costo di un’unica edizione cartacea giornaliera.

Inoltre con l’abbonamento avranno accesso all’edizione digitale del quotidiano cartaceo, oltre che accesso ai nostri siti internet nei contenuti protetti da ’paywall’. Siti dai quali è possibile leggere notizie aggiornate minuto per minuto, guardare i video della giornata, ascoltare i nostri nuovissimi podcast, informarsi su quel che succede in Italia e anche nelle città e nei paesi di riferimento. Per un’informazione puntuale e sempre aggiornata rispetto ai paesi delle nostre province. L’informazione, infatti, è fondamentale per conoscere ciò che ci accade attorno, oltre a sapere i fatti che capitano nel mondo, lontano da noi.

Abbonarsi è molto semplice: basta andare all’indirizzo internet www.ilrestodelcarlino.itnatale2022 e seguire le istruzioni. Oppure si può inquadrare il qr code a corredo di questo articolo.

L’edizione digitale può essere consultata dai computer, dai tablet ed anche dagli smartphone. Con grande immediatezza e con grande semplicità.

A tutti buon Natale e buona lettura.