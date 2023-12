"Con il mio podcast vi racconto la storia segreta delle canzoni"

Esplicare e condividere storie che spesso si nascondono tra le note di alcune canzoni; romanzarle e condirle con un po’ di fantasia o realtà. È il podcast "Note a margine" del casalgrandese Tullio Saldaneri, che a pochi mesi dalla pubblicazione dei primi tre episodi è stato notato dalla community di Libreriamo per annettere il podcast alla loro pagina culturale.

Saldaneri, come è avvenuto l’incontro con Libreriamo?

"Dopo la pubblicazione dei primi episodi ho creato la pagina Instagram del podcast, iniziando a ‘seguire’ gli utenti in maniera casuale; tra i profili, avevo selezionato involontariamente una persona che lavora per Libreriamo. Mi hanno proposto una collaborazione: il mio contenuto sarebbe passato sotto la loro redazione e io ne avrei guadagnato in visibilità. E ora è andato in porto il passaggio".

Il podcast nasce proprio a seguito di una raccolta fondi online con crowdfunding.

"A dicembre dell’anno scorso ho lanciato un crowdfunding con l’obiettivo di raggiungere 3mila euro; ho raccolto 2.400 euro in un mese, che erano sufficienti. Così è partito il progetto e ho pubblicato 3 episodi a maggio e altri 3 a ottobre".

È in programma una seconda stagione?

"Sì. Libreriamo, mi ha suggerito l’idea di realizzare un libro dove raccogliere i racconti e fornire un supporto cartaceo al podcast… Vedremo".

Quale parte preferisci?

"La registrazione, nonostante non abbia mai frequentato un corso di dizione o recitazione".

Come selezioni i brani?

"È una scelta dipesa delle emozioni, non è razionale. I brani che mi lasciano immaginare una storia mi inducono a trascriverla".

Ylenia Rocco