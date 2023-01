Con il sistema ’Move-In’ auto inquinanti in centro ma con un limite di km

Il sindaco di Rio Saliceto, Lucio Malavasi (foto), con una apposita ordinanza, ha dato il via al sistema "Move-In" in paese, consentendo alle auto più vecchie di girare entro un numero ristretto di chilometri, nonostante le limitazioni anti-smog. Già in funzione in Lombardia e in Piemonte, il servizio offre la possibilità ai proprietari dei veicoli più inquinanti di disporre di una quantità annua di chilometri da percorrere in deroga alle normative sulla tutela ambientale. Aderendo a Move-In, il veicolo non sarà più soggetto ai blocchi orari, attraverso il monitoraggio di una scatola nera (black-box) da installare a bordo, che rileva i chilometri percorsi su ogni strada, tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24. È poi possibile controllare i chilometri residui e l’eventuale superamento della soglia con una app dedicata o accedendo all’apposito sito web di riferimento. I veicoli interessati dal provvedimento sono quelli a benzina pre Euro, Euro1 e Euro2, quelli a gplbenzina o metanobenzina pre Euro e Euro1, i veicoli con motore diesel pre Euro, Euro2, Euro2, Euro3, oltre ai ciclomotori e motocicli pre Euro ed Euro1.