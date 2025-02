Con il trio reggiano Green Peters torna la musica blues dei primi Fleetwood Mac

Chi l’ha detto che il blues è solo a stelle e strisce? Sono diversi i bluesmen nati lontano dagli Stati Uniti, universalmente riconosciuta come la patria del blues. Il più importante di questi è Peter Green, il chitarrista britannico già membro dei Fleetwood Mac che sul finire degli anni Sessanta ha fatto esplodere il suo psychedelic blues nella swinging London che vedeva anche l’ascesa di un altro londinese celebre, Eric Clapton, chitarrista blues nato ben lontano da Chicago.

Stasera alle 21 a La Galera, in centro a Correggio, sono attesi sul palco i Green Peters, dinamico trio reggiano che si ispira al sound e ai brani del chitarrista dei primi Fleetwood Mac. I Green Peters sono composti da un veterano della scena blues reggiana come Follon Brown (voce e chitarra) già conosciuto come session man di diverse band della Kayman Records, accompagnato dai giovani Riccardo Vecchi (basso e voce) e Moreno Barbieri (batteria).

I Green Peters ospitano nel loro repertorio brani dei primi Fleetwood Mac e di John Mayall and the Bluesbreakers, al servizio dei quali Peter Green aveva messo la sua chitarra. Ma anche cover eseguite dalle due band in quel periodo: canzoni di Magic Sam, Freddy King e tantissimi altri bluesman reinterpretati dal leggendario chitarrista britannico.

Il live di Green Peters a La Galera è a ingresso libero. Informazioni e prenotazioni: tel. 0522-643088 oppure 342-7295058.