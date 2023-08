"Con la crisi della sanità chi li curerà?"

Chiarimenti, messaggi di solidarietà e rassicurazioni, l’altra sera, all’assemblea sull’arrivo di una quindicina di migranti da ospitare alle ex scuole elementari a Santa Vittoria di Gualtieri.

Ma non tutti sono usciti dall’incontro totalmente rassicurati. Patrizia Vologni, consigliere comunale di opposizione, evidenzia contraddizioni o valutazioni improprie: "Al compaesano che ha parlato di ricambiare la solidarietà avuta da sfollati per l’alluvione del 1951 ricordo che passata l’emergenza si era tornati tutti nel proprio paese. Se si tratta di profughi in emergenza, finita l’emergenza dove tornano?".

E prosegue: "Il sindaco ci ha stimolati a vedere questi arrivi come risorse di forza lavoro. La professionalità può darsi la si possa fornire, ma abbiamo ancora capienza da richiesta di forza lavoro? Apprezzabili le belle parole di integrazione, accoglienza, controllo sanitario. A proposito: siamo tutti piuttosto irritati dall’emergenza nella sanità pubblica per noi cittadini. Carenza di personale ospedaliero, nelle strutture per disabili ed anziani e medici di base su territorio… Ce la facciamo ulteriormente con questi arrivi?".

E ancora: "Sono rimasta piuttosto delusa dalla notizia che in Unione dei Comuni non si sia indetto un tavolo di lavoro per tessere insieme, fra sindaci, una rete di accoglienza. Cosa che tanto viene esaltata come risorsa, ma che ora diventa un problema. C’è stato un ministro che aveva dato un grosso freno agli sbarchi ma che è pure andato a processo diverse volte per la gioia di alcuni. Inoltre, avrei voluto vedere la presenza di qualche cittadino di origini non italiane all’assemblea, affinchè potesse dare a tutti dimostrazione di come altre etnie si siano integrate. Ma in sala civica ho visto solo gli storici miei concittadini".

a.le.