Con la droga al torneo, sarà messo alla prova

Ha chiesto di essere messo alla prova e ora il giudice elaborerà un programma per lui che decreterà il prossimo 5 marzo. Se la caverà così il 35enne reggiano che a fine luglio era stato pizzicato dai carabinieri in possesso di 187 grammi di hashish in auto (dove si trovava in compagnia di due amici risultati estranei ai fatti) mentre tornava a casa da una partita del Torneo della Montagna a Baiso. Al giovane era stata sequestrata la droga e il telefonino. Per lui – difeso dall’avvocato Angela Zannini – erano scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.