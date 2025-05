Con la Far si parla di Matilde. Ospite Donatella Jager Bedogni

Gli incontri della Far-Famiglia Artistica Reggiana proseguono oggi alle 18,30 al laboratorio aperto dei Chiostri di San Pietro, in via Emilia San Pietro 44, nell’ambito dei Caffè del Giovedì. Per l’occasione, proprio alla vigilia del tradizionale corteo matildico di Quattro Castella, si parla di "Matilde di Canossa. Eccellenza al femminile nel Medioevo" con relatrice la professoressa Donatella Jager Bedogni (foto), esperta in materia. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Nell’ambito culturale e storico del territorio matildico reggiano, e non solo, la professoressa Donatella Jager Bedogni è una figura di spicco, profonda conoscitrice della storia della Grancontessa d’Italia e del Medioevo.

Collabora in modo stabile con le istituzioni locali per valorizzare, anche a livello nazionale e internazionale, la storia di Matilde di Canossa, facilitando lo scambio di conoscenze e di informazioni sulla sua figura e sul suo ruolo tenendo conto di una valenza che può ricondurre ai giorni nostri.

E’ attiva come presidente della associazione Amici di Matilde di Canossa.