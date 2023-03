Con la moto contro un monovolume Gravi traumi per un 27enne

Diversi gli incidenti sulle strade reggiane. Uno scontro tra un Fiat Doblò e una moto ha provocato il ferimento di un giovane di 27 anni, originario del Nord Africa e residente a Carpi, portato d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio con traumi giudicati piuttosto seri. L’incidente si è verificato verso le 10,30 di ieri in un tratto della Provinciale 30 a Rio Saliceto, non distante dall’incrocio che porta alla zona industriale. Sono intervenuti i soccorsi sanitari con l’ambulanza della Croce rossa e l’automedica di Correggio. A preoccupare sono stati in particolare traumi ortopedici e rischio di complicazioni.

Dopo le prime cure, l’uomo ferito – che era alla guida di una moto Bmw 800 – è stato portato d’urgenza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio per essere sottoposto a ulteriori accertamenti. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale della Pianura Reggiana. E’ l’ennesimo incidente in quel tratto di strada, in questo periodo più trafficato del solito per la interruzione, per lavori in corso, della vicina via Ca de Frati, convogliando il traffico verso Rolo e Fabbrico sulla Provinciale 30 fino a Ponte Vettigano.

Altri incidenti si sono verificati sulle strade della Bassa. L’altra sera a Cadelbosco Sopra, in via Alighieri, sull’ex Statale 63, si è verificato l’investimento di un pedone ad opera di una vettura in transito. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce rossa per portare la persona ferita al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio.

Un altro intervento per incidente, l’altra sera, pure in via Matteotti a Boretto.

Ieri sera evidenti disagi al traffico, con chiusura di via Erbosa e via Rubiera, a Stiolo di San Martino in Rio, per uno scontro tra due auto, con feriti che non risultano gravi.

Antonio Lecci