Con la tecnica del Caviardage tutto è possibile Un’Enciclica di Pio XI si trasforma in poesia

In occasione della Giornata della Poesia, il 21 marzo scorso, lavorando ad un progetto di Religione Cattolica, noi alunni di tutte le classi terze della scuola Ezio Comparoni di Bagnolo abbiamo scoperto la tecnica del "Caviardage": un metodo di scrittura artistica, inventata dall’artista Tom Phillips negli anni 60 del secolo scorso, che permetterebbe di dare nuova vita a qualsiasi testo letterario. Tutto si presta a questo tipo di lavoro: una pagina di un vecchio libro o di un articolo di un quotidiano, un’epistola, un foglio di diario e, per assurdo, anche la lista della spesa.

Con l’aiuto della docente, lavorando sugli eventi storici del Novecento, ci siamo soffermati, sulla lettura di alcune Lettere Encicliche di Papa Pio XI in opposizione ai grandi totalitarismi diffusisi in Italia e nel mondo, trasformando quei documenti pontifici in poesia. La tecnica, infatti, permette al lettore, di soffermarsi solo su alcune parole, quelle più evocative e pregnanti.

E lasciandosi trasportare dal proprio turbinio di emozioni si inizia a creare come se fosse ‘un flusso di coscienza’. Una volta ‘trovata’ la poesia nascosta, il resto del testo va annerito, come suggerisce l’etimologia del termine "caviarder". L’artista stesso, Tom Phillip - nato a Londra il 25 maggio 1937 - creò questo nuovo stile di "found poetry" ispirandosi al movimento del dadaismo il cui tema e filo conduttore è il caso come regola d’arte. Il primo libro di "poesie visive" fu realizzato nel 1966, quando il pittore inglese, acquistò un romanzo vittoriano di seconda mano "A Human Document" di W.H. Mallock e ne trasformò ogni pagina. Il testo fu pubblicato nel 1973 col titolo "A Humument: A Treated Victorian Novel" e divenne un vero "work in progress" in quanto, vi seguirono ben sei edizioni rivedute, l’ultima pubblicata nel 2016. Abbiamo così imparato che col caviardage, tutto è possibile e anche un’enciclica può diventare poesia.

Agnese Mori III G disegno

di Gaia Lombardo III C