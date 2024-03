Con l’auto abbatte un semaforo: giovane automobilista ferito

Abbatte il semaforo con l’auto. L’incidente è avvenuto ieri mattina verso le otto in centro a Viano sulla strada provinciale 7. Al volante di una Golf un ventiduenne residente a Viano che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e ha sbandato. Ha divelto le insegne luminose di alcune attività ed è finito contro il palo del semaforo nella zona dell’incrocio tra via Provinciale e via Roma, causando la caduta delle lanterne.

Il giovane automobilista è stato subito soccorso dagli operatori inviati dal 118 e portato in ambulanza all’ospedale di Scandiano per i controlli del caso. Le sue condizioni di salute non sono gravi.

Sul posto è arrivata la polizia locale per i rilievi del sinistro. È intervenuta anche la squadra degli elettricisti del Comune per la messa in sicurezza del semaforo danneggiato. Si sono registrati rallentamenti al traffico a causa dello schianto.

m. b.