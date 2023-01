Con l’auto finisce contro una pianta

Un uomo è rimasto ferito, in modo non grave, in un incidente nelle prime ore di ieri a Brescello, all’altezza dello svincolo che dall’ex Statale 62 della Cisa porta verso l’argine maestro del Po e alla frazione di Ghiarole. L’uomo, alla guida di un’auto, ha sbandato, finendo contro una pianta al lato della carreggiata. E’ stato un passante a notare la vettura incidentata, segnalando l’accaduto ai carabinieri, intervenuti per gli accertamenti. Sul posto anche il personale del soccorso sanitario con l’ambulanza della Croce azzurra giunta da Poviglio, oltre ai vigili del fuoco di Guastalla per mettere la vettura in sicurezza.